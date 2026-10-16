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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,652.33 CHF -311.25 CHF -0.46 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,044.47 EUR -187.49 EUR -0.26 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,650.68 GBP -221.03 GBP -0.36 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,991,749.97 JPY 5,341.43 JPY 0.04 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,221.08 USD 102.77 USD 0.13 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,028.48 CHF 10.02 CHF 0.50 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,190.16 EUR 15.23 EUR 0.70 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,848.53 GBP 10.99 GBP 0.60 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
389,543.80 JPY 3,857.86 JPY 1.00 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,465.31 USD 26.46 USD 1.09 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
87.73 CHF 0.58 CHF 0.66 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
94.72 EUR 0.82 EUR 0.87 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
79.95 GBP 0.61 GBP 0.77 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,847.33 JPY 194.73 JPY 1.17 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.62 USD 1.32 USD 1.25 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF 0.00 CHF 0.06 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.19 EUR 0.00 EUR 0.27 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.01 GBP 0.00 GBP 0.16 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
211.89 JPY 1.19 JPY 0.56 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.34 USD 0.01 USD 0.65 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
602.05 CHF -0.59 CHF -0.10 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
650.04 EUR 0.68 EUR 0.11 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
548.64 GBP 0.02 GBP 0.00 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,616.00 JPY 464.71 JPY 0.40 %
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Bitcoin gab um 12:31 um 0,24 Prozent auf 81.921,85 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 82.118,31 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 10,89 EUR notiert.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:31 auf 60,94 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 60,81 US-Dollar wert war.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 2.449,42 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.438,85 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,72 Prozent auf 282,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 277,83 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,333 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,332 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 2,25 Prozent auf 560,43 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 548,10 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2304 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2297 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Tron Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Tron-Kurs um 0,97 Prozent auf 0,3353 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3320 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,25 Prozent stärker bei 729,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 728,15 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0820 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Freitagmittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 105,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 105,30 US-Dollar.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 3,51 Prozent auf 10,38 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 10,03 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,45 US-Dollar am Vortag auf 12,57 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,035 US-Dollar am Vortag auf 1,041 US-Dollar nach oben (0,59 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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