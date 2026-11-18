Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:31 fällt Bitcoin 1,13 Prozent auf 64.130,88 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.861,77 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -6,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (45,23 US-Dollar) geht es um 2,44 Prozent auf 44,12 US-Dollar nach unten.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,41 Prozent auf 1.796,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.821,97 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochmittag nach. Um 2,07 Prozent auf 207,51 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 211,90 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,29 Prozent auf 0,9863 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9834 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,86 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:31 auf 505,05 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 509,46 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 1,66 Prozent auf 0,1526 US-Dollar, nach 0,1551 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1403 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3096 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3081 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,14 Prozent auf 588,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 595,77 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0600 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0592 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,73 Prozent auf 74,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 75,00 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 ab. Es geht 2,66 Prozent auf 7,085 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,279 US-Dollar stand.

Nach 9,306 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochmittag um 1,85 Prozent auf 9,134 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,73 Prozent auf 0,7241 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7369 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

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