Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Um 12:26 ist Bitcoin 77.541,46 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,95 Prozent höher als am Vortag (77.541,46 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,5 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,52 Prozent auf 54,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,39 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,94 Prozent auf 2.131,29 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.111,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,12 Prozent schwächer bei 369,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 369,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 0,64 Prozent stärker bei 1,370 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,361 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,59 Prozent auf 396,44 US-Dollar. Gestern war Monero noch 398,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2496 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2484 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1428 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1435 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3575 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3559 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Binancecoin-Kurs 0,64 Prozent stärker bei 643,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 639,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1038 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1030 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,78 Prozent auf 84,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 84,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Avalanche-Kurs um 1,21 Prozent auf 9,213 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,103 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 9,581 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,453 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 0,46 Prozent auf 1,058 US-Dollar, nach 1,053 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

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