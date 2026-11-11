DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,77 +1,3%Nas 25.575 +2,0%Bitcoin 67.103 +1,7%Euro 1,1092 -0,7%Öl 93,0 +1,7%Gold 3.990 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61,996.09 CHF 1,191.95 CHF 1.96 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,054.15 EUR 1,064.95 EUR 1.61 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,027.68 GBP 817.65 GBP 1.48 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,890,398.74 JPY 192,835.53 JPY 1.65 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,382.04 USD 689.87 USD 0.94 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,740.30 CHF 50.86 CHF 3.01 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,882.29 EUR 48.78 EUR 2.66 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,572.76 GBP 38.75 GBP 2.53 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
333,777.26 JPY 8,760.92 JPY 2.70 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,087.99 USD 40.46 USD 1.98 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
71.07 CHF 2.39 CHF 3.49 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
76.87 EUR 2.34 EUR 3.14 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64.23 GBP 1.87 GBP 3.00 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13,630.73 JPY 418.92 JPY 3.17 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
85.27 USD 2.04 USD 2.45 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.89 CHF 0.02 CHF 2.33 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.96 EUR 0.02 EUR 1.98 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.80 GBP 0.01 GBP 1.85 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
170.74 JPY 3.38 JPY 2.02 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.07 USD 0.01 USD 1.30 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
572.71 CHF 12.27 CHF 2.19 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
619.44 EUR 11.21 EUR 1.84 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
517.58 GBP 8.70 GBP 1.71 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,842.21 JPY 2,023.83 JPY 1.88 %
Charts | News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,49 Prozent auf 74.054,04 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 73.692,17 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 6,2 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 1,23 Prozent auf 51,25 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 50,62 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.047,53 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 2.075,03 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 230,55 US-Dollar am Vortag auf 231,71 US-Dollar nach oben (0,50 Prozent).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,069 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,054 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,43 Prozent.

Zudem legt Monero zu. Um 4,59 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 587,22 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 561,43 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Cardano am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,56 Prozent auf 0,1782 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1738 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 17:11 auf. Es geht 5,33 Prozent auf 0,1521 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1444 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,70 Prozent auf 683,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 679,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0679 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0689 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 84,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,23 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,381 US-Dollar) geht es um 2,57 Prozent auf 8,597 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,02 Prozent auf 10,48 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 10,27 US-Dollar wert.

Nach 0,8227 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,68 Prozent auf 0,8447 US-Dollar gestiegen.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.