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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,139.33 CHF 1,427.43 CHF 2.28 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,949.29 EUR 1,712.81 EUR 2.59 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,169.71 GBP 1,388.99 GBP 2.45 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,121,659.73 JPY 336,338.90 JPY 2.85 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78,413.58 USD 1,630.39 USD 2.12 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
386,286.85 JPY 6,259.13 JPY 1.65 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,498.84 USD 22.90 USD 0.93 %
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1.15 CHF 0.05 CHF 4.43 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.21 EUR 0.06 EUR 4.75 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.05 GBP 4.61 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
216.40 JPY 10.35 JPY 5.02 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.40 USD 0.06 USD 4.28 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.28 CHF 1.98 CHF 2.44 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
88.23 EUR 2.36 EUR 2.75 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.53 GBP 1.92 GBP 2.61 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,739.79 JPY 460.49 JPY 3.01 %
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101.82 USD 2.27 USD 2.28 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
590.14 CHF 4.98 CHF 0.85 %
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625.20 EUR 7.14 EUR 1.16 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
535.21 GBP 5.40 GBP 1.02 %
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111,530.42 JPY 1,561.84 JPY 1.42 %
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Um 17:11 ist Bitcoin 78.534,89 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,28 Prozent höher als am Vortag (78.534,89 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 10,29 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,15 Prozent auf 53,70 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,78 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,20 Prozent auf 2.505,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.475,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,58 Prozent stärker bei 222,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 221,35 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 4,15 Prozent stärker bei 1,398 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 510,15 US-Dollar. Gestern war Monero noch 519,05 US-Dollar wert.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2082 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2041 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 6,83 Prozent auf 0,1897 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1775 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3406 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,66 Prozent stärker bei 721,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 716,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0825 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 2,11 Prozent auf 101,65 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 99,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 2,03 Prozent auf 7,452 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,304 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,89 Prozent auf 11,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,22 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 2,60 Prozent auf 0,7206 US-Dollar, nach 0,7024 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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