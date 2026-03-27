So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Werte in diesem Artikel
Bitcoin ist am Nachmittag 66.565,79 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 0,36 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 66.327,35 US-Dollar stand.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,92 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -3,3 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,24 Prozent auf 53,71 US-Dollar, nach 53,84 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.992,88 US-Dollar am Vortag auf 1.993,57 US-Dollar nach oben (0,03 Prozent).
Daneben fällt Bitcoin Cash um 4,06 Prozent auf 460,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 480,38 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 1,326 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Nach 329,76 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,67 Prozent auf 327,55 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,60 Prozent auf 0,2417 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2457 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1658 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1679 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3186 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3166 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 0,37 Prozent schwächer bei 608,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,82 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0909 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0905 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,05 Prozent auf 81,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 82,02 US-Dollar.
Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,69 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 8,688 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 8,749 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 0,09 Prozent auf 8,438 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,430 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,38 Prozent auf 0,8462 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8580 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com