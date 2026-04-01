Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

15.04.26 17:23 Uhr
Kryptokurse am Mittwochnachmittag.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
57.859,9891 CHF -6,4984 CHF -0,01%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
62.747,6968 EUR -55,5314 EUR -0,09%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
54.565,2890 GBP -16,0648 GBP -0,03%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.770.874,6489 JPY 3.628,7423 JPY 0,03%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74.086,4851 USD -13,1598 USD -0,02%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.826,3398 CHF 13,9149 CHF 0,77%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.980,6194 EUR 13,5718 EUR 0,69%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.722,3432 GBP 12,8113 GBP 0,75%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
371.545,4713 JPY 2.985,8635 JPY 0,81%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.338,5261 USD 17,6657 USD 0,76%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,6601 CHF 0,2514 CHF 0,38%
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,2067 EUR 0,2179 EUR 0,31%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61,9213 GBP 0,2259 GBP 0,37%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.357,7118 JPY 56,7444 JPY 0,43%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,0741 USD 0,3165 USD 0,38%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0775 CHF 0,0135 CHF 1,27%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1685 EUR 0,0137 EUR 1,19%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0162 GBP 0,0125 GBP 1,25%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
219,2086 JPY 2,8342 JPY 1,31%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3797 USD 0,0172 USD 1,26%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
483,2756 CHF 3,8378 CHF 0,80%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
524,1002 EUR 3,7603 EUR 0,72%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
455,7566 GBP 3,5370 GBP 0,78%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
98.316,2378 JPY 821,7739 JPY 0,84%
Bitcoin ist am Nachmittag 73.990,81 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,15 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 74.099,64 US-Dollar stand.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,55 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 3,6 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 54,32 US-Dollar am Vortag auf 55,14 US-Dollar nach oben (1,52 Prozent).

Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,58 Prozent auf 2.334,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.320,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Bitcoin Cash kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 436,17 US-Dollar lag, wird der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 436,17 US-Dollar beziffert.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,16 Prozent stärker bei 1,378 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,363 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,42 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 345,70 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 344,24 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2397 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2426 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 1,05 Prozent auf 0,1565 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1549 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,88 Prozent auf 0,3266 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3237 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 618,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 613,93 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0938 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0930 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,31 Prozent auf 84,02 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 83,76 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 0,97 Prozent auf 9,400 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,310 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,91 Prozent auf 9,193 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,021 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 17:10 auf. Es geht 1,84 Prozent auf 0,9502 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9330 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

