So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Kryptokurse am Mittwochnachmittag.
Werte in diesem Artikel
Bitcoin ist am Nachmittag 73.990,81 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,15 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 74.099,64 US-Dollar stand.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,55 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 3,6 Prozent.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 54,32 US-Dollar am Vortag auf 55,14 US-Dollar nach oben (1,52 Prozent).
Zudem gewinnt Ethereum am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,58 Prozent auf 2.334,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.320,86 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Bitcoin Cash kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 436,17 US-Dollar lag, wird der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 436,17 US-Dollar beziffert.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,16 Prozent stärker bei 1,378 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,363 US-Dollar.
Zudem legt Monero zu. Um 0,42 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 345,70 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 344,24 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2397 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2426 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 1,05 Prozent auf 0,1565 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1549 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,88 Prozent auf 0,3266 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3237 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 618,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 613,93 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0938 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0930 US-Dollar.
Zudem gewinnt Solana am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,31 Prozent auf 84,02 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 83,76 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 0,97 Prozent auf 9,400 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,310 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,91 Prozent auf 9,193 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,021 US-Dollar wert.
Daneben wertet Sui um 17:10 auf. Es geht 1,84 Prozent auf 0,9502 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9330 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com