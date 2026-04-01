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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

27.04.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. heute: Alle Kursbewegungen auf einen Blick | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

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Bitcoin gab um 17:11 um 1,52 Prozent auf 77.501,03 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 78.693,88 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 9,94 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,23 Prozent auf 55,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 56,32 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.370,31 US-Dollar) geht es um 3,10 Prozent auf 2.296,87 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,30 Prozent schwächer bei 453,56 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 454,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,432 US-Dollar) geht es um 2,31 Prozent auf 1,399 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (393,40 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 386,01 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2467 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1670 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1710 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,65 Prozent auf 0,3257 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3235 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,81 Prozent auf 624,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 636,14 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0993 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0983 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (87,02 US-Dollar) geht es um 2,52 Prozent auf 84,82 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Avalanche um 2,57 Prozent auf 9,227 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,471 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 2,41 Prozent auf 9,272 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,500 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Sui-Kurs 1,85 Prozent schwächer bei 0,9296 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9471 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com