Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

10.05.26 17:23 Uhr
Bitcoin-Kurs & Digitalwährungen: Das ist der Stand am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63.253,6610 CHF 576,6708 CHF 0,92%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69.005,3708 EUR 574,2674 EUR 0,84%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
59.712,7003 GBP 544,3728 GBP 0,92%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.755.292,4494 JPY 117.117,5485 JPY 0,93%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81.433,2202 USD 763,1812 USD 0,95%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.822,3230 CHF 13,9713 CHF 0,77%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.988,0284 EUR 13,6595 EUR 0,69%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.720,3088 GBP 13,1887 GBP 0,77%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
367.476,9593 JPY 2.841,3040 JPY 0,78%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.346,0718 USD 18,5860 USD 0,80%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73,3158 CHF 0,9451 CHF 1,31%
SOL/EUR (Solana-Euro)
79,9824 EUR 0,9677 EUR 1,22%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
69,2115 GBP 0,8922 GBP 1,31%
SOL/JPY (Solana-Yen)
14.784,3443 JPY 191,5464 JPY 1,31%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
94,3872 USD 1,2407 USD 1,33%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1226 CHF 0,0191 CHF 1,73%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2247 EUR 0,0199 EUR 1,65%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0598 GBP 0,0181 GBP 1,73%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
226,3751 JPY 3,8736 JPY 1,74%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4452 USD 0,0250 USD 1,76%
SUI/CHF (Sui-Schweizer Franken)
0,9544 CHF 0,1249 CHF 15,05%
SUI/EUR (Sui-Euro)
1,0412 EUR 0,1355 EUR 14,96%
SUI/GBP (Sui-Britische Pfund)
0,9010 GBP 0,1179 GBP 15,05%
SUI/JPY (Sui-Yen)
192,4628 JPY 25,1910 JPY 15,06%
Bitcoin ist am Nachmittag 80.943,60 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 80.670,04 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,0 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,12 Prozent auf 58,66 US-Dollar, nach 58,01 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.327,49 US-Dollar am Vortag auf 2.333,63 US-Dollar nach oben (0,26 Prozent).

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,00 Prozent auf 454,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 449,95 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,99 Prozent auf 1,434 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,420 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 410,28 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,68 Prozent auf 407,50 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,81 Prozent auf 0,2757 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2708 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1654 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1625 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,78 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3507 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3502 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent stärker bei 652,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 649,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1087 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1083 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,02 Prozent auf 94,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 93,15 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 10,07 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,949 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 1,73 Prozent auf 10,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,37 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 8,55 Prozent auf 1,159 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,068 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

