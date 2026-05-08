So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Bitcoin ist am Nachmittag 80.943,60 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 80.670,04 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,0 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,12 Prozent auf 58,66 US-Dollar, nach 58,01 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.327,49 US-Dollar am Vortag auf 2.333,63 US-Dollar nach oben (0,26 Prozent).
Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,00 Prozent auf 454,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 449,95 US-Dollar.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,99 Prozent auf 1,434 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,420 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 410,28 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,68 Prozent auf 407,50 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,81 Prozent auf 0,2757 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2708 US-Dollar.
Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1654 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1625 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,78 Prozent.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3507 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3502 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent stärker bei 652,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 649,76 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1087 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1083 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,02 Prozent auf 94,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 93,15 US-Dollar.
Zudem legt Avalanche zu. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 10,07 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,949 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 1,73 Prozent auf 10,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,37 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 8,55 Prozent auf 1,159 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,068 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
