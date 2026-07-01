So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 2,67 Prozent auf 61.631,65 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.322,10 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,12 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -11,9 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (43,91 US-Dollar) geht es um 1,16 Prozent auf 43,40 US-Dollar nach unten.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 2,92 Prozent auf 1.718,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.769,67 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 3,00 Prozent auf 232,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 239,43 US-Dollar.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 3,48 Prozent auf 1,074 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,113 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt Monero nach. Um 4,35 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 320,29 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 334,87 US-Dollar wert war.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1661 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1745 US-Dollar.
Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 3,94 Prozent auf 0,1811 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1886 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3284 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3315 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,63 Prozent auf 562,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 577,19 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0742 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0716 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 4,74 Prozent auf 76,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 80,69 US-Dollar.
Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 4,65 Prozent auf 6,380 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,691 US-Dollar stand.
Nach 7,861 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,90 Prozent auf 7,554 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 3,54 Prozent auf 0,7019 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7277 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
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