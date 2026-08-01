So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

Krypto-Marktbericht

01.08.26 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,39 Prozent auf 63.055,17 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 62.808,92 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (44,24 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 44,14 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,63 Prozent auf 1.872,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.860,35 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (209,92 US-Dollar) geht es um 0,92 Prozent auf 207,99 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,061 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,064 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 357,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 358,39 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1729 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1712 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3281 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 1,41 Prozent auf 578,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 586,56 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0695 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 72,79 US-Dollar am Vortag auf 72,92 US-Dollar nach oben (0,18 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 0,28 Prozent auf 6,363 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,381 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,73 Prozent auf 8,100 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,159 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6842 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6814 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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