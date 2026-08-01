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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50,888.34 CHF 153.87 CHF 0.30 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,611.81 EUR 168.16 EUR 0.31 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,729.39 GBP 138.67 GBP 0.30 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9,918,864.55 JPY 31,169.89 JPY 0.32 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,002.92 USD 194.00 USD 0.31 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,510.61 CHF 7.89 CHF 0.53 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,621.14 EUR 8.56 EUR 0.53 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,387.15 GBP 7.17 GBP 0.52 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
294,438.56 JPY 1,573.46 JPY 0.54 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,870.22 USD 9.88 USD 0.53 %
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466.17 CHF -7.63 CHF -1.61 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
500.28 EUR -8.16 EUR -1.60 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
428.07 GBP -7.03 GBP -1.62 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
90,863.28 JPY -1,475.77 JPY -1.60 %
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577.15 USD -9.41 USD -1.60 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
58.75 CHF -0.05 CHF -0.08 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.05 EUR -0.05 EUR -0.07 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53.95 GBP -0.04 GBP -0.08 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,451.28 JPY -7.51 JPY -0.07 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72.74 USD -0.05 USD -0.07 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.86 CHF 0.00 CHF 0.22 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.92 EUR 0.00 EUR 0.22 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.79 GBP 0.00 GBP 0.21 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
167.37 JPY 0.39 JPY 0.23 %
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Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,39 Prozent auf 63.055,17 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 62.808,92 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (44,24 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 44,14 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,63 Prozent auf 1.872,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.860,35 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (209,92 US-Dollar) geht es um 0,92 Prozent auf 207,99 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,061 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,064 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 357,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 358,39 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1729 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1712 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3281 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 1,41 Prozent auf 578,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 586,56 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0695 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 72,79 US-Dollar am Vortag auf 72,92 US-Dollar nach oben (0,18 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 0,28 Prozent auf 6,363 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,381 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,73 Prozent auf 8,100 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,159 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6842 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6814 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com