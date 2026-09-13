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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin gab um 17:11 um 0,19 Prozent auf 77.098,95 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 77.245,65 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 10,2 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,91 Prozent auf 54,10 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 53,61 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 1,47 Prozent auf 2.488,13 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.525,19 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 0,77 Prozent auf 224,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 226,41 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,348 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,34 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 1,08 Prozent auf 534,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 540,13 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2066 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2073 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1800 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1793 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3409 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,34 Prozent auf 717,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 727,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0848 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0836 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 101,78 US-Dollar am Vortag auf 100,43 US-Dollar nach unten (1,33 Prozent).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,31 Prozent auf 7,379 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 7,402 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 11,50 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,88 Prozent auf 11,28 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui nach. Um 1,40 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7143 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7244 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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