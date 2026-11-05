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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,440.62 CHF -3,295.01 CHF -5.01 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,271.32 EUR -3,384.90 EUR -4.72 %
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56,882.44 GBP -2,851.93 GBP -4.77 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,616.98 USD -3,888.22 USD -4.83 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,850.11 CHF -130.71 CHF -6.60 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,022.87 EUR -136.35 EUR -6.31 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,685.42 GBP -114.56 GBP -6.36 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
358,590.92 JPY -25,590.66 JPY -6.66 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,270.15 USD -155.72 USD -6.42 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
74.29 CHF -3.80 CHF -4.86 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
81.23 EUR -3.89 EUR -4.58 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
67.68 GBP -3.28 GBP -4.63 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,399.43 JPY -746.39 JPY -4.93 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
91.16 USD -4.48 USD -4.68 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.02 CHF -0.04 CHF -4.10 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.12 EUR -0.04 EUR -3.81 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP -0.04 GBP -3.86 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
198.24 JPY -8.62 JPY -4.17 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.26 USD -0.05 USD -3.92 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
565.72 CHF -22.70 CHF -3.86 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
618.54 EUR -22.87 EUR -3.57 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
515.36 GBP -19.34 GBP -3.62 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,647.87 JPY -4,476.46 JPY -3.92 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 5,75 Prozent auf 75.873,43 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 80.505,20 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,5 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 9,0 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 7,62 Prozent auf 52,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 56,29 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 7,32 Prozent auf 2.248,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.425,87 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,14 Prozent auf 278,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 282,19 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 4,51 Prozent auf 1,247 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,306 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 643,00 US-Dollar am Vortag auf 610,34 US-Dollar nach unten (5,08 Prozent).

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Cardano um 7,67 Prozent auf 0,1830 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1982 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 7,81 Prozent auf 0,1550 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1681 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3157 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 4,28 Prozent auf 689,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 720,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Dogecoin um 6,90 Prozent auf 0,0719 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0772 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Solana nach. Um 5,57 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 90,31 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 95,64 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,766 US-Dollar am Vortag auf 8,209 US-Dollar nach unten (6,36 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 6,39 Prozent auf 10,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,47 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 8,10 Prozent auf 0,8566 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,9321 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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