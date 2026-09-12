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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,058.16 CHF 65.08 CHF 0.10 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,607.63 EUR 105.07 EUR 0.16 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,120.42 GBP 69.51 GBP 0.12 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,867,999.99 JPY 17,068.47 JPY 0.14 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,278.20 USD 111.16 USD 0.14 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,066.11 CHF 15.65 CHF 0.76 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,182.41 EUR 17.71 EUR 0.82 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,871.56 GBP 14.52 GBP 0.78 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
388,857.58 JPY 3,101.84 JPY 0.80 %
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2,532.04 USD 20.20 USD 0.80 %
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83.24 CHF -0.35 CHF -0.42 %
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87.93 EUR -0.33 EUR -0.37 %
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75.40 GBP -0.31 GBP -0.41 %
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15,666.62 JPY -60.26 JPY -0.38 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
102.01 USD -0.39 USD -0.38 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.12 CHF 0.01 CHF 1.10 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR 0.01 EUR 1.16 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.01 GBP 0.01 GBP 1.12 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
210.63 JPY 2.38 JPY 1.14 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.37 USD 0.02 USD 1.14 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
600.81 CHF 7.47 CHF 1.26 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
634.63 EUR 8.23 EUR 1.31 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
544.24 GBP 6.86 GBP 1.28 %
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113,077.05 JPY 1,450.49 JPY 1.30 %
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Um 12:31 ist Bitcoin 77.354,79 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,24 Prozent höher als am Vortag (77.354,79 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 10,2 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,72 Prozent auf 54,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,26 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,79 Prozent auf 2.531,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.511,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,83 Prozent stärker bei 231,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 227,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 1,12 Prozent stärker bei 1,371 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,356 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 2,65 Prozent auf 534,12 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 520,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2087 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2060 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1782 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3394 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3383 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 1,51 Prozent stärker bei 737,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 726,85 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dogecoin-Kurs um 0,90 Prozent auf 0,0850 US-Dollar zu. Gestern war Dogecoin noch 0,0843 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,34 Prozent auf 102,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 102,41 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 7,447 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 7,455 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,26 Prozent auf 11,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 0,42 Prozent auf 0,7271 US-Dollar, nach 0,7241 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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