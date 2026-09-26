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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag.

Werte in diesem Artikel
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,687.86 USD -3.91 USD -0.15 %
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99.87 CHF -1.24 CHF -1.23 %
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105.82 EUR -1.34 EUR -1.25 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
90.97 GBP -1.15 GBP -1.25 %
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1.04 EUR -0.01 EUR -1.17 %
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0.89 GBP -0.01 GBP -1.17 %
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185.88 JPY -2.22 JPY -1.18 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:30 bei 84.122,68 US-Dollar und damit 0,07 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 84.063,34 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 11,23 EUR beträgt die Performance seit Auflage 21,8 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 3,66 Prozent auf 74,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,25 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ethereum-Kurs um 0,16 Prozent auf 2.687,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.691,77 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 1,29 Prozent auf 338,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 342,64 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Ripple um 1,30 Prozent auf 1,548 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,569 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Monero um 12:30 ab. Es geht 0,55 Prozent auf 554,51 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 557,56 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,2569 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2583 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,2185 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2203 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3367 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3382 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,51 Prozent auf 773,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 777,16 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0980 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,33 Prozent auf 120,45 US-Dollar, nach 122,07 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,61 Prozent auf 10,72 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 10,66 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,93 US-Dollar am Vortag auf 14,10 US-Dollar nach oben (1,26 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,196 US-Dollar) geht es um 0,81 Prozent auf 1,186 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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