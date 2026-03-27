Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickeln.

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,05 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 67.027,01 US-Dollar wert, nach 66.329,18 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -3,3 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 54,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,68 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,61 Prozent.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.027,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.992,13 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (472,28 US-Dollar) geht es um 2,17 Prozent auf 482,52 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,325 US-Dollar) geht es um 2,14 Prozent auf 1,353 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,50 Prozent auf 329,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 324,83 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2460 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2514 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1699 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Tron Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Tron-Kurs um 1,72 Prozent auf 0,3161 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3107 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 0,60 Prozent stärker bei 616,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 613,13 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0938 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0900 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Solana-Kurs um 0,91 Prozent auf 83,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,786 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 8,933 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,78 Prozent auf 8,632 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,565 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,81 Prozent auf 0,8861 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8789 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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