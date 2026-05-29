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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

30.05.26 17:23 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 73.805,44 US-Dollar und damit 0,58 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 73.380,43 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 3,3 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,07 Prozent auf 52,39 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,83 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 0,56 Prozent auf 2.023,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.011,78 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,42 Prozent auf 306,28 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 302,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 0,98 Prozent auf 1,341 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,328 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 4,16 Prozent auf 380,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 397,11 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 1,47 Prozent auf 0,2360 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2326 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2494 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2624 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,95 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3439 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3439 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 6,82 Prozent auf 685,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 641,85 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1010 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,70 Prozent auf 82,52 US-Dollar, nach 81,94 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,53 Prozent auf 8,951 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 8,816 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,014 US-Dollar am Vortag auf 9,196 US-Dollar nach oben (2,02 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,9041 US-Dollar) geht es um 0,18 Prozent auf 0,9058 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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