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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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423,134.69 JPY 1,960.09 JPY 0.47 %
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99.02 CHF 0.69 CHF 0.70 %
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106.19 EUR 0.76 EUR 0.72 %
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90.26 GBP 0.64 GBP 0.71 %
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18,866.42 JPY 145.75 JPY 0.78 %
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643.41 CHF 7.01 CHF 1.10 %
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586.52 GBP 6.45 GBP 1.11 %
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122,594.98 JPY 1,357.64 JPY 1.12 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 84.809,07 US-Dollar und damit 0,29 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 84.561,33 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,7 Prozent auf 12,18 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,09 Prozent auf 69,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 69,69 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,44 Prozent auf 2.681,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.669,39 US-Dollar.

Nach 311,17 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagnachmittag um 0,45 Prozent auf 312,57 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,489 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Monero am Samstagnachmittag hinzu. Um 2,44 Prozent auf 553,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 540,07 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 0,33 Prozent stärker bei 0,2453 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2445 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 0,22 Prozent auf 0,2149 US-Dollar, nach 0,2154 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Tron um 0,68 Prozent auf 0,3369 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3346 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,37 Prozent auf 778,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 768,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0932 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0930 US-Dollar.

Daneben steigt Solana um 0,79 Prozent auf 119,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 118,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 3,07 Prozent auf 11,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,79 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,51 Prozent auf 13,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,80 US-Dollar.

Zudem gewinnt Sui am Samstagnachmittag hinzu. Um 2,92 Prozent auf 1,178 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,144 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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