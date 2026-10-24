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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
65,444.69 CHF -1,425.57 CHF -2.13 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
70,795.58 EUR -1,564.88 EUR -2.16 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
59,306.48 GBP -1,298.70 GBP -2.14 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,442,434.66 JPY -269,086.09 JPY -2.12 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,319.40 USD -1,736.94 USD -2.14 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,889.45 CHF -76.83 CHF -3.91 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,043.93 EUR -83.78 EUR -3.94 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,712.23 GBP -69.82 GBP -3.92 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
359,224.32 JPY -14,549.27 JPY -3.89 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,290.02 USD -93.38 USD -3.92 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
81.52 CHF -3.16 CHF -3.73 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
88.19 EUR -3.45 EUR -3.76 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
73.88 GBP -2.87 GBP -3.74 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,499.19 JPY -598.66 JPY -3.72 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
98.81 USD -3.84 USD -3.74 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.04 CHF -0.03 CHF -2.64 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.12 EUR -0.03 EUR -2.67 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.94 GBP -0.03 GBP -2.65 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
197.35 JPY -5.32 JPY -2.62 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.26 USD -0.03 USD -2.65 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
592.80 CHF -16.01 CHF -2.63 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
641.27 EUR -17.53 EUR -2.66 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
537.20 GBP -14.57 GBP -2.64 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
112,703.94 JPY -3,026.10 JPY -2.61 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 1,57 Prozent auf 79.784,38 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 81.056,34 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.

Nach 57,08 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 2,74 Prozent auf 55,51 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 2,73 Prozent auf 2.318,29 US-Dollar, nach 2.383,41 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 3,37 Prozent auf 271,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 281,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ripple-Kurs 2,07 Prozent schwächer bei 1,266 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,292 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,62 Prozent auf 594,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 584,63 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um 3,20 Prozent auf 0,2033 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2100 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1687 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3286 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,10 Prozent auf 722,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 737,96 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0785 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 2,88 Prozent auf 99,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 102,65 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 3,15 Prozent auf 8,751 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,035 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 3,55 Prozent auf 11,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,80 US-Dollar wert.

Nach 0,9568 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagnachmittag um 3,65 Prozent auf 0,9220 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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