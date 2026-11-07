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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Kryptokurse am Samstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,345.66 CHF 95.92 CHF 0.15 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,172.48 EUR 104.88 EUR 0.15 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,889.88 GBP 87.53 GBP 0.15 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,041,414.19 JPY 18,525.93 JPY 0.15 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
75,987.83 USD 116.91 USD 0.15 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,840.82 CHF 5.06 CHF 0.28 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,012.87 EUR 5.53 EUR 0.28 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,679.74 GBP 4.62 GBP 0.28 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
355,536.15 JPY 977.35 JPY 0.28 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,243.63 USD 6.17 USD 0.28 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.96 CHF -0.01 CHF -0.79 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.05 EUR -0.01 EUR -0.79 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.88 GBP -0.01 GBP -0.79 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
185.38 JPY -1.47 JPY -0.79 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.17 USD -0.01 USD -0.79 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73.80 CHF -0.18 CHF -0.24 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
80.70 EUR -0.20 EUR -0.24 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
67.34 GBP -0.16 GBP -0.24 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,253.48 JPY -34.87 JPY -0.24 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
89.95 USD -0.22 USD -0.24 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
569.48 CHF 0.63 CHF 0.11 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
622.70 EUR 0.69 EUR 0.11 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
519.65 GBP 0.57 GBP 0.11 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,989.04 JPY 121.43 JPY 0.11 %
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 76.021,18 US-Dollar und damit 0,20 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.870,92 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Nach 52,54 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,37 Prozent auf 52,35 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.237,46 US-Dollar am Vortag auf 2.245,50 US-Dollar nach oben (0,36 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 261,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 263,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,179 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,179 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 611,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (610,56 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,21 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1844 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1840 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1542 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3183 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 694,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 693,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0724 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0720 US-Dollar beziffert.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach oben. Solana gewinnt 0,03 Prozent auf 90,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 90,17 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 8,334 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 8,331 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 10,85 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:41 bei 10,85 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8688 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,8689 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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