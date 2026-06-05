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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

07.06.26 12:43 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 2,72 Prozent auf 62.545,46 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 60.890,22 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,21 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 2,71 Prozent auf 42,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,30 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 4,14 Prozent auf 1.633,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.568,63 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,94 Prozent auf 225,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 217,28 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,093 US-Dollar) geht es um 4,50 Prozent auf 1,143 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Monero um 12:26 auf. Es geht 3,24 Prozent auf 305,19 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 295,63 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,1655 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1571 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,38 Prozent.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2126 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,2074 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 1,72 Prozent auf 0,3294 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3239 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,13 Prozent auf 592,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 574,53 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0847 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 64,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (62,15 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,57 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,30 Prozent auf 6,755 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,668 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 4,86 Prozent auf 7,753 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,393 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,67 Prozent auf 0,7524 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7188 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com