So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 63.031,58 US-Dollar wert, nach 62.762,10 US-Dollar am Vortag.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 8,26 EUR notiert.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 1,07 Prozent auf 44,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 44,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1.843,08 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,61 Prozent auf 1.854,35 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,02 Prozent auf 212,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 207,83 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 1,081 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,060 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 363,86 US-Dollar am Vortag auf 363,57 US-Dollar nach unten (0,08 Prozent).
Nach 0,1743 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 8,84 Prozent auf 0,1898 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1708 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1748 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3273 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,55 Prozent auf 583,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 574,92 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0704 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0691 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 73,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,85 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 6,60 Prozent auf 6,593 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,185 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,83 Prozent auf 8,284 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,055 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,18 Prozent auf 0,6901 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,6753 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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