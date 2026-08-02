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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,378.43 GBP 11.42 GBP 0.84 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,858.47 USD 15.40 USD 0.84 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59.00 CHF 0.96 CHF 1.66 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.34 EUR 1.05 EUR 1.69 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.18 GBP 0.88 GBP 1.66 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,498.98 JPY 186.84 JPY 1.65 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.04 USD 1.19 USD 1.66 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
507.38 EUR 9.03 EUR 1.81 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92,114.92 JPY 1,601.65 JPY 1.77 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
585.14 USD 10.21 USD 1.78 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR 0.02 EUR 1.94 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.80 GBP 0.02 GBP 1.91 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
170.03 JPY 3.18 JPY 1.90 %
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 63.031,58 US-Dollar wert, nach 62.762,10 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 8,26 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 1,07 Prozent auf 44,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 44,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.843,08 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,61 Prozent auf 1.854,35 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,02 Prozent auf 212,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 207,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 1,081 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,060 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 363,86 US-Dollar am Vortag auf 363,57 US-Dollar nach unten (0,08 Prozent).

Nach 0,1743 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 8,84 Prozent auf 0,1898 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1708 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1748 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3273 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,55 Prozent auf 583,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 574,92 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0704 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0691 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 73,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,85 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 6,60 Prozent auf 6,593 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,185 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,83 Prozent auf 8,284 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,055 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,18 Prozent auf 0,6901 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,6753 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com