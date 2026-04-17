So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Bitcoin ist am Vormittag 74.973,55 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 75.066,72 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 5,2 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,77 Prozent auf 55,94 US-Dollar, nach 56,37 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.347,68 US-Dollar am Vortag auf 2.336,15 US-Dollar nach unten (0,49 Prozent).
Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,43 Prozent auf 449,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 455,65 US-Dollar.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,04 Prozent auf 1,438 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,453 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 343,46 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagvormittag um 1,48 Prozent auf 348,54 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2593 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2558 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1666 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1691 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3258 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3270 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 1,15 Prozent schwächer bei 628,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 635,44 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0993 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0981 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,90 Prozent auf 88,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 88,96 US-Dollar.
Zudem gibt Avalanche nach. Um 1,32 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:40 auf 9,598 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,727 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 1,21 Prozent auf 9,453 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,569 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,07 Prozent auf 0,9908 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,002 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
