Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

17.04.26 09:48 Uhr
Bitcoin-Kurs & Digitalwährungen: Das ist der Stand am Vormittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
58.742,4738 CHF -52,5597 CHF -0,09%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
63.663,8885 EUR -49,7417 EUR -0,08%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55.471,4315 GBP -29,1488 GBP -0,05%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.952.693,0026 JPY 2.671,5328 JPY 0,02%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
75.006,7020 USD -60,0191 USD -0,08%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.827,7662 CHF -11,0258 CHF -0,60%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.980,8955 EUR -11,7237 EUR -0,59%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.725,9881 GBP -9,7712 GBP -0,56%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
371.906,8512 JPY -1.825,4635 JPY -0,49%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.333,8261 USD -13,8567 USD -0,59%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
68,9556 CHF -0,7216 CHF -1,04%
SOL/EUR (Solana-Euro)
74,7327 EUR -0,7735 EUR -1,02%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
65,1159 GBP -0,6571 GBP -1,00%
SOL/JPY (Solana-Yen)
14.030,8277 JPY -130,9797 JPY -0,92%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
88,0476 USD -0,9129 USD -1,03%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1265 CHF -0,0116 CHF -1,02%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2208 EUR -0,0124 EUR -1,01%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0637 GBP -0,0105 GBP -0,98%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
229,2066 JPY -2,0981 JPY -0,91%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4383 USD -0,0147 USD -1,01%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0768 CHF -0,0010 CHF -1,33%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0832 EUR -0,0011 EUR -1,31%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0725 GBP -0,0009 GBP -1,29%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,6207 JPY -0,1922 JPY -1,22%
Bitcoin ist am Vormittag 74.973,55 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 75.066,72 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 5,2 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,77 Prozent auf 55,94 US-Dollar, nach 56,37 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.347,68 US-Dollar am Vortag auf 2.336,15 US-Dollar nach unten (0,49 Prozent).

Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,43 Prozent auf 449,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 455,65 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,04 Prozent auf 1,438 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,453 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 343,46 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagvormittag um 1,48 Prozent auf 348,54 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2593 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2558 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1666 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1691 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3258 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3270 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 1,15 Prozent schwächer bei 628,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 635,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0993 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0981 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,90 Prozent auf 88,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 88,96 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 1,32 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:40 auf 9,598 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,727 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 1,21 Prozent auf 9,453 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,569 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,07 Prozent auf 0,9908 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,002 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

