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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

18.04.26 09:48 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Samstagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
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Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,11 Prozent auf 77.036,93 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 77.118,36 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 9,90 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,10 Prozent auf 56,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,47 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,64 Prozent schwächer bei 2.406,07 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.421,51 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 454,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (453,76 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 0,20 Prozent auf 1,474 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,477 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Monero um 0,46 Prozent auf 346,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 348,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2585 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2588 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1749 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3271 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,12 Prozent auf 643,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 643,18 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0990 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0995 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 0,38 Prozent auf 88,51 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 88,85 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,727 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,736 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,09 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Samstagvormittag lag der Chainlink-Kurs bei 9,617 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,622 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,81 Prozent auf 1,008 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,000 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com