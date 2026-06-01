Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln.

Um 09:40 ist Bitcoin 62.580,02 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,79 Prozent höher als am Vortag (62.580,02 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -13,0 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,79 Prozent auf 42,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 41,72 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,86 Prozent auf 1.650,86 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.620,79 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 3,26 Prozent auf 201,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 194,89 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Ripple um 1,37 Prozent auf 1,112 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,097 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 342,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,32 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,15 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,96 Prozent auf 0,1658 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,1610 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 3,97 Prozent auf 0,1904 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1831 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3218 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 1,55 Prozent auf 595,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 586,27 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0847 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0830 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 2,57 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 64,83 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 63,20 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,87 Prozent auf 6,576 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,392 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,51 Prozent auf 7,758 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,568 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7463 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7275 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,59 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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