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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,818.91 CHF -144.67 CHF -0.21 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,151.28 EUR -80.68 EUR -0.11 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,765.79 GBP -105.92 GBP -0.17 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,992,089.52 JPY 5,680.98 JPY 0.04 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,211.02 USD 92.70 USD 0.11 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,023.77 CHF 5.30 CHF 0.26 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,182.89 EUR 7.96 EUR 0.37 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,843.14 GBP 5.60 GBP 0.30 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
387,693.54 JPY 2,007.60 JPY 0.52 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,453.24 USD 14.39 USD 0.59 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
87.61 CHF 0.46 CHF 0.53 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
94.50 EUR 0.59 EUR 0.63 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
79.79 GBP 0.45 GBP 0.57 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,783.80 JPY 131.20 JPY 0.79 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.20 USD 0.90 USD 0.86 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF 0.00 CHF 0.11 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.19 EUR 0.00 EUR 0.21 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.01 GBP 0.00 GBP 0.15 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
211.47 JPY 0.77 JPY 0.36 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.34 USD 0.01 USD 0.43 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
602.24 CHF -0.40 CHF -0.07 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
649.59 EUR 0.24 EUR 0.04 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
548.49 GBP -0.14 GBP -0.02 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,370.84 JPY 219.54 JPY 0.19 %
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Bitcoin ist am Vormittag 82.069,26 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 82.118,31 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,2 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,35 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 60,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,37 Prozent auf 2.447,93 US-Dollar, nach 2.438,85 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 279,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 277,83 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,39 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,338 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,332 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,40 Prozent auf 561,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 548,10 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2297 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2305 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1833 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1828 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3339 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 730,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 728,15 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0821 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,72 Prozent stärker bei 106,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 105,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,25 Prozent auf 10,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,03 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 12,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,45 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:41 auf. Es geht 0,68 Prozent auf 1,042 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,035 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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