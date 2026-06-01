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Profitable BTC-Investition?

So hätte sich ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

22.06.26 11:03 Uhr
So hätte sich ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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Vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 31.607,73 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,3164 Bitcoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.06.2026 auf 63.275,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.019,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,19 Prozent angewachsen.

Am 06.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 60.890,22 USD. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com