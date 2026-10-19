DAX 25.359 -1,0%ESt50 6.147 -0,9%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,6 -1,1%Gold 4.167 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Anlage

So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Bei einer frühen Investition in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,441.88 USD 36.40 USD 1.51 %
Charts | News

Vor 3 Jahren wurde Ethereum bei 1.564,17 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,393 Ethereum. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 2.405,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.378,64 USD wert. Damit wäre die Investition um 53,79 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1.564,05 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.163,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.