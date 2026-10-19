So hätte sich ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Bei einer frühen Investition in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde Ethereum bei 1.564,17 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,393 Ethereum. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 2.405,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.378,64 USD wert. Damit wäre die Investition um 53,79 Prozent gestiegen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1.564,05 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4.163,03 USD.
Redaktion finanzen.net
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