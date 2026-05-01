So hätte sich ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren ausgezahlt
08.05.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Chainlink Anlegern gebracht.
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Chainlink wurde am 07.05.2023 bei 6,921 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 14,45 Chainlink im Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 9,857 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,42 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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