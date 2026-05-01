So hätte sich ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren ausgezahlt

Investition im Fokus

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Chainlink Anlegern gebracht.

Chainlink wurde am 07.05.2023 bei 6,921 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 14,45 Chainlink im Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 9,857 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,42 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net