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TRX-Anlage im Blick

So hätte sich ein Investment in Tron von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Investment in Tron von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
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Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,091275 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 1.095,59 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 362,68 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3310 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 262,68 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

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