So hätte sich ein Investment in Tron von vor 5 Jahren ausgezahlt

TRX-Anlage im Blick

28.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tron verdienen können.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,091275 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 1.095,59 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 362,68 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3310 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 262,68 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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