So hätte sich ein Tron-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0,090771 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 110.167,91 Tron im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 0,3310 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36.464,91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 264,65 Prozent angewachsen.
Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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