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Investment unter der Lupe

So hätte sich eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren Dogecoin gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
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Charts | News

Dogecoin wurde am 28.07.2016 zu einem Wert von 0,000243 USD gehandelt. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.121.671,75 DOGE im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 291.310,90 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 28.07.2026 auf 0,070678 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.031,09 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,069133 USD und wurde am 23.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com