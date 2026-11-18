Performance der Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verdienen können.

Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000213 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46.932.932,84 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.815.411,84 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.11.2026 auf 0,059988 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.054,12 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 14.11.2026 erreicht und liegt bei 0,057006 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1548 USD.

Redaktion Finanzen.net