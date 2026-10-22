So hätte sich eine Investition in Solana von vor 3 Jahren ausgezahlt

Krypto-Anlage im Fokus

22.10.26 19:43 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Solana gebracht.

Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 200,11 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Vor 3 Jahren kostete ein Solana 29,37 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 34,05 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (106,78 USD), wäre die Investition nun 3.636,03 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.636,03 USD entspricht einer Performance von +263,60 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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