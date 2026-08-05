So hätte sich eine Tron-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Performance-Check

05.08.26 11:03 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Tron 0,067351 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in TRX investiert hat, hat nun 1.484,76 Tron im Depot. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,3269 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 485,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 385,44 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Bei 0,3754 USD erreichte der Coin am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net