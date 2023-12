So können Anleger in die Zukunft von Elektrofahrzeugen investieren und ein passives Krypto-Einkommen erzielen

Das eTukTuk-Ökosystem verfügt zusätzlich zu den dreirädrigen Taxis über ein Netzwerk von Ladestationen und ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem.

Wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, um den CO2-Fußabdruck auf den Straßen zu begrenzen, stehen wir vor einer düsteren Zukunft.

Da sie mit Strom betrieben werden, sind Elektrofahrzeuge (EVs) umweltfreundlich und nachhaltig. Sie können einen erheblichen Einfluss auf den Klimaschutz haben. Aber sie müssen noch zum Mainstream werden. Die hohen Investitionskosten halten Elektrofahrzeuge von der breiten Masse fern. Dies gilt insbesondere für Entwicklungsländer.

Das Web3 ist für seine von Natur aus dezentrale und demokratische Grundlage bekannt. Die Peer-to-Peer-Blockchain-Technologie hat das Potenzial, alle Branchen zu revolutionieren. Es wird zunehmend branchenübergreifend als unübertroffenes Instrument für die globale Koordinierung eingesetzt.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass eTukTuk sich für die Blockchain entschieden hat, um sein Nachhaltigkeitsziel voranzutreiben. Darüber hinaus nutzt es auch KI-Lösungen, um ein EV-Ökosystem für den öffentlichen Verkehr aufzubauen.

Das Ökosystem verfügt neben den Dreiradtaxis über ein Netzwerk von Ladestationen und ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem. Es vereint das Potenzial von Blockchain-Technologie und KI, um mehr Innovation und Effizienz in den Elektrofahrzeugsektor (EV) zu bringen.

Nach fünf Jahren engagierter Forschung und Entwicklung ist eTukTuk bereit für die Straße. Zuvor hat das Projekt einen Token-Vorverkauf gestartet, damit Frühinvestoren an seiner Reise teilnehmen können.

Announcement



From being unveiled at World Economic Forum, Davos to raising a community of over 40,000 people we for sure have come a long way.



Looking back at what we've accomplished this year and the road ahead.



Presenting our roadmap for 2023.#Roadmap #eTukTuk pic.twitter.com/GK09RvOLYb