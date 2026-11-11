So lohnend wäre ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Wer vor Jahren in Binance Coin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Binance Coin wurde am 10.11.2023 zu einem Wert von 251,03 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,984 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (679,23 USD), wäre das Investment nun 2.705,75 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.705,75 USD entspricht einer Performance von +170,58 Prozent.
Bei 545,37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 12.11.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 952,78 USD.
Redaktion Finanzen.net
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