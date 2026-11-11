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Langfristige Investition

So lohnend wäre ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Binance Coin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
681.84 USD 2.61 USD 0.38 %
Charts | News

Binance Coin wurde am 10.11.2023 zu einem Wert von 251,03 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,984 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (679,23 USD), wäre das Investment nun 2.705,75 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.705,75 USD entspricht einer Performance von +170,58 Prozent.

Bei 545,37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 12.11.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 952,78 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com

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