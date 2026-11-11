So lohnend wäre ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Langfristige Investition

11.11.26 11:03 Uhr

Wer vor Jahren in Binance Coin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bei 545,37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 12.11.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 952,78 USD.

Binance Coin wurde am 10.11.2023 zu einem Wert von 251,03 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,984 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (679,23 USD), wäre das Investment nun 2.705,75 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.705,75 USD entspricht einer Performance von +170,58 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNB/USD

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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