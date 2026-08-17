DAX 26.444 +0,0%ESt50 6.555 +0,2%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.599 +0,6%Euro 1,1598 +0,2%Öl 89,3 +0,8%Gold 4.400 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wertentwicklung im Blick

So lohnend wäre ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin-Engagement verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,332.04 USD 502.76 USD 0.80 %
Charts | News

Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 45.989,68 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,02174 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären gestern 1.366,16 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 62.829,28 USD belief. Damit wäre das Investment 36,62 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58.550,66 USD. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.