So lohnend wäre ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Wertentwicklung im Blick

17.08.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin-Engagement verdienen können.

Vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin 45.989,68 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,02174 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären gestern 1.366,16 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 62.829,28 USD belief. Damit wäre das Investment 36,62 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58.550,66 USD. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124.774,17 USD.

Redaktion finanzen.net