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Krypto-Investment im Fokus

So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 3 Jahren gewesen

Vor Jahren Monero gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
551.49 USD -30.83 USD -5.29 %
Charts | News

Monero notierte am 09.11.2023 bei 170,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5,872 XMR. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (582,32 USD), wäre das Investment nun 3.419,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 241,95 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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