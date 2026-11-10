So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 3 Jahren gewesen

Krypto-Investment im Fokus

10.11.26 11:03 Uhr

Vor Jahren Monero gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Monero notierte am 09.11.2023 bei 170,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5,872 XMR. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (582,32 USD), wäre das Investment nun 3.419,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 241,95 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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