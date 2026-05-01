So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren gewesen

Entwicklung unter der Lupe

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin-Investments gewesen.

Am 03.05.2016 lag der Kurs von Bitcoin bei 448,50 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,230 Bitcoin. Da sich der Wert von Bitcoin am 03.05.2026 auf 78.573,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.192,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17.419,26 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.896,90 USD. Bei 124.774,17 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net