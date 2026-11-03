So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren gewesen
Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 02.11.2023 notierte Ripple bei 0,6065 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in XRP investiert hat, hat nun 16.487,36 Ripple im Portfolio. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,247 USD), wäre die Investition nun 20.563,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,64 Prozent angewachsen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 10.11.2025 bei 2,528 USD..
Redaktion Finanzen.net
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