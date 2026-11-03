So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren gewesen

Wertzuwachs oder -verlust?

03.11.26 11:03 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ripple investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 10.11.2025 bei 2,528 USD..

Am 02.11.2023 notierte Ripple bei 0,6065 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in XRP investiert hat, hat nun 16.487,36 Ripple im Portfolio. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,247 USD), wäre die Investition nun 20.563,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,64 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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