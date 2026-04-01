So lohnend wäre ein Solana-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Wertentwicklung im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Solana-Engagement verdienen können.

Vor 3 Jahren kostete ein Solana 24,06 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,56 Solana. Die gehaltenen Solana wären gestern 3.530,06 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 84,95 USD belief. Damit wäre das Investment 253,01 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net