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LINK-Investition im Blick

So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen

19.06.26 19:43 Uhr
So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Vor Jahren in Chainlink eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

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Am 18.06.2023 wurde Chainlink bei 5,162 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 19,37 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,96 USD, da Chainlink am 18.06.2026 7,998 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,96 Prozent gesteigert.

Am 05.06.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,343 USD. Am 22.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com