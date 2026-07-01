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So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen

10.07.26 19:43 Uhr
So lohnend wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Vor Jahren in Chainlink eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
7,9255 USD 0,1935 USD 2,50%
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Am 09.07.2023 lag der Kurs von Chainlink bei 6,148 USD. Bei einer LINK-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,26 Chainlink in seinem Depot. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 7,732 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,76 Prozent erhöht.

Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.08.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com