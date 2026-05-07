So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gewesen

Anlage im Fokus

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Solana verdienen können.

Solana notierte gestern vor 5 Jahren bei 31,17 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 320,82 Solana. Da sich der Wert eines Coins am 24.06.2026 auf 67,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.773,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,73 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net