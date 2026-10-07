So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 5 Jahren gewesen
Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron gebracht.
Vor 5 Jahren war ein Tron 0,095640 USD wert. Bei einem TRX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.045,59 Tron in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 06.10.2026 auf 0,3355 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 250,79 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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