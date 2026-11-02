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Langzeit-Anlage

So lukrativ wäre ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,895.88 USD -288.94 USD -0.37 %
Charts | News

Am 01.11.2023 kostete Bitcoin 35.443,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BTC vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,00282 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 78.184,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120,59 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58.550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 03.11.2025 bei 106.541,85 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

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