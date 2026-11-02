So lukrativ wäre ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Langzeit-Anlage

02.11.26 11:03 Uhr

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Anlegern gebracht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58.550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 03.11.2025 bei 106.541,85 USD.

Am 01.11.2023 kostete Bitcoin 35.443,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BTC vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,00282 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 78.184,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120,59 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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