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BNB-Anlage

So lukrativ wäre ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen

27.05.26 11:03 Uhr
So lukrativ wäre ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Binance Coin-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
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Charts|News

Binance Coin wurde am 26.05.2023 zu einem Wert von 306,93 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 3,258 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 26.05.2026 auf 655,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.136,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,62 Prozent zugenommen.

Bei 582,93 USD erreichte der Coin am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com