XMR-Investmentbeispiel

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Monero Anlegern gebracht.

Am 05.02.2026 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Am 16.11.2021 lag der Kurs von Monero bei 242,11 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,30 XMR-Coins Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 491,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.308,68 USD wert. Damit wäre die Investition um 103,09 Prozent gestiegen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf XMR/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XMR/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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