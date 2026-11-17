So lukrativ wäre ein Investment in Monero von vor 5 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Monero Anlegern gebracht.
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Am 16.11.2021 lag der Kurs von Monero bei 242,11 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,30 XMR-Coins Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 491,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.308,68 USD wert. Damit wäre die Investition um 103,09 Prozent gestiegen.
Am 05.02.2026 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.
Redaktion Finanzen.net
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