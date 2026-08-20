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Wertentwicklung im Fokus

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 3 Jahren gewesen

Bei einem frühen Einstieg in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87.59 USD 2.24 USD 2.62 %
Charts | News

Solana kostete am 19.08.2023 21,88 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 45,70 Solana. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.901,10 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.08.2026 auf 85,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 290,11 Prozent.

Bei 62,15 USD erreichte der Coin am 06.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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